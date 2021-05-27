В США разрешили использовать экспериментальный препарат от COVID-19

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В Соединенных Штатах разрешили использовать в экстренных случаях экспериментальный препарат от коронавируса Sotrovimab. Он изготовлен на основе моноклональных антител, имитирующих естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией.

Такое решение приняло американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В частности, в экстренных случаях препарат разрешено использовать взрослым и детям после 12 лет. Категорически нельзя давать данное лекарство пациентам, у которых тяжелая форма COVID-19.

Sotrovimab разработала британская фармацевтическая компания GSK совместно с американской Vir Biotechnology.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что РФ поддерживает идею отмены патентной защиты для вакцин против коронавируса.