Мурашко высказался за снятие патентной защиты с вакцин

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия поддерживает идею отмены патентной защиты для вакцин против COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

"С целью повышения доступности вакцин Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции", – сказал министр на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также Мурашко заявил о необходимости оптимизации процедуры преквалификации новых препаратов и вакцин для сокращения сроков заявок. Кроме того, он подчеркнул недопустимость формирования параллельных ВОЗ институтов для борьбы с коронавирусом.

Ранее ВОЗ призвала все страны приостановить патентную защиту вакцин от COVID-19, чтобы увеличить их производство в мире. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал заявление США о поддержке временного изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности вакцин от COVID-19.