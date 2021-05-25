Мурашко высказался за снятие патентной защиты с вакцин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия поддерживает идею отмены патентной защиты для вакцин против COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".
"С целью повышения доступности вакцин Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции", – сказал министр на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Также Мурашко заявил о необходимости оптимизации процедуры преквалификации новых препаратов и вакцин для сокращения сроков заявок. Кроме того, он подчеркнул недопустимость формирования параллельных ВОЗ институтов для борьбы с коронавирусом.
Ранее ВОЗ призвала все страны приостановить патентную защиту вакцин от COVID-19, чтобы увеличить их производство в мире. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал заявление США о поддержке временного изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности вакцин от COVID-19.
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