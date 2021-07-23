Лавров объяснил, почему Запад не любит Россию

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Коллективный Запад не любит Россию, поскольку она не оправдала его ожиданий после развала СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации – в том понимании, в котором она сейчас существует – эти иллюзии были развеяны", – пояснил министр.
По его словам, эта нелюбовь выражается буквально во всех сферах взаимодействия, но, несмотря на это, Россия никогда ни от кого не закрывалась. Лавров отметил, что Россия имеет богатую историю, достоинство и достаточное количество ресурсов, поэтому просто необходимо привыкнуть, что "нас не любят".
"Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию <...> особенно, когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными. <...> Это, к сожалению, будет проявляться и дальше", – уточнил Лавров.
Такая линия Запада явно выражается во всех документах саммитов и совещаний Евросоюза и НАТО, указал он. Россию везде воспринимают как угрозу и врага, против которого необходимо выступать единым фронтом, но она все равно продолжит отстаивать собственные интересы.
Ранее Лавров заявил, что Россия каждый день фиксирует попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Москвы. По словам министра, для этих целей Запад использует в том числе военные провокации, нелегитимные экономические санкции, информационные атаки. При этом международными договорами, подчеркнул Лавров, западные страны пренебрегают.
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