Лавров заявил о постоянных попытках Запада вмешиваться в дела России

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Россия каждый день фиксирует попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией в Дальневосточном федеральном университете.

"Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки, чуть ли не ежедневно, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику", – приводит слова Лаврова ТАСС.

По словам министра, для этих целей Запад использует в том числе военные провокации, нелегитимные экономические санкции, информационные атаки. При этом международными договорами, подчеркнул Лавров, западные страны пренебрегают.

Глава российского внешнеполитического ведомства также предупредил, что в преддверии выборов в Госдуму страны Запада могут "расшатать ситуацию" в России и "спровоцировать протестные выступления".