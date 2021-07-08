Запад может расшатать ситуацию в России перед выборами в Госдуму – МИД РФ

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Западные страны могут "расшатать ситуацию" в России и "спровоцировать протестные выступления" в преддверии выборов в Госдуму.

Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления с лекцией в Дальневосточном федеральном университете.

"Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД РФ также предположил, что после Запад "развернет кампанию" по непризнанию выборов в России. По словам Лаврова, властям известно о таких планах. Кроме того, дипломат сообщил о ежедневных попытках западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Москвы.

Ранее Лавров предостерег Соединенные Штаты от попытки вести диалог с Россией с позиции силы.