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Политика

11:42

В МИД заявили о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России

политика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Запад хочет расшатать ситуацию вокруг России, в том числе с помощью фейков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с РФ", – заявил он.

Лавров отметил, что Россию и приближенные к ней территории стараются осваивать военным и экономическим образом.

По словам главы МИД РФ, эта линия Запада очень наглядно проявилась на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций попробовали "обкатать" и в Белоруссии.

"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", – резюмировал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Россия каждый день фиксирует попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Москвы. По словам министра, для этих целей Запад использует в том числе военные провокации, нелегитимные экономические санкции, информационные атаки. При этом международными договорами, подчеркнул Лавров, западные страны пренебрегают.

Глава российского внешнеполитического ведомства также предупредил, что в преддверии выборов в Госдуму страны Запада могут "расшатать ситуацию" в России и "спровоцировать протестные выступления".

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