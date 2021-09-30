Британцы считают, что страны Европы будут драться друг с другом за российский газ

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Читатели британской газеты Daily Express высказались о риске европейских стран столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.
Свои комментарии пользователи оставили под статьей, в которой говорилось о недовольстве Киева подписанием контракта между "Газпромом" и Венгрией.
Некоторые пользователи высказали мнение, что Россия специально поставила Евросоюз в такое положение, чтобы посмотреть, как страны ЕС начнут устраивать друг с другом драки из-за газа.
"Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане Евросоюза узнают, <...> кто из них граждане второго сорта в большой европейской семье", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.
Многие комментаторы не согласились с обвинениями в адрес России, отметив, что Москва выполняет все свои обязательства по газу в Европе.
"Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра Бориса Джонсона", – написал один из читателей.
"ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ", – отметил другой пользователь, похвалив венгерского премьер-министра Виктора Орбана за заключение 15-летнего контракта с "Газпромом".
Подписание документа состоялось в Будапеште 27 сентября. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Украины назвал это ударом со стороны Вергрии и заявил, что ответом будет отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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