Путин заявил, что власти переживают из-за падения доходов населения

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Российские власти фиксируют падение доходов населения и очень переживают из-за этого, заявил Владимир Путин.

Он отметил, что доходы населения упали во всеми мире, а не только в России.

"Мы очень переживаем на этот счет и выстраиваем свою работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это все привело к росту доходов населения", – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее президент сказал, что Россия исчерпала лимит на революции. Он отметил, что все должно развиваться стабильно, без выбросов негативных эмоций.

