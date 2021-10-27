В РФ снизилось число официально зарегистрированных безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране снизилась численность официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщает ТАСС.
"Что касается численности безработных граждан, которые состоят на регистрационном учете в органах службы занятости, то их численность на конец сентября 2021 года составила 877 тысяч человек, и уровень регистрируемой безработицы составил 1,2%", – заявила Голикова.
Представитель кабмина сравнила нынешнюю ситуацию с данными сентября 2020 года. Безработных в РФ стало меньше на 76,2%, что в численном выражении равно 2,8 миллиона человек.
Также Голикова рассказала, что в 34 регионах России допандемийные показатели безработицы пока не достигнуты.
В октябре 2021 года глава Минтруда РФ Антон Котяков объявил, что общий уровень безработицы в стране снизился до 4,4%. Он также добавил, что на учете в центрах занятости находятся менее 850 тысяч человек.
Уровень безработицы в Москве за полгода снизился в 2,5 раза
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