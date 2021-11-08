Правительство начнет модернизацию Службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все услуги Службы занятости можно будет получать через портал "Работа", рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что создание более удобного поиска работы для потенциальных сотрудников начнется с модернизации государственной службы занятности населения, а современные технологии эффективно помогут в этом направлении. При этом для работодателей также упростится подбор специалистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране снизилась численность официально зарегистрированных безработных. Представитель кабмина сравнила нынешнюю ситуацию с данными сентября 2020 года. Безработных в РФ стало меньше на 76,2%, что в численном выражении равно 2,8 миллиона человек.

Также Голикова рассказала, что в 34 регионах России допандемийные показатели безработицы пока не достигнуты.

В октябре 2021 года глава Минтруда РФ Антон Котяков объявил, что общий уровень безработицы в стране снизился до 4,4%. Он также добавил, что на учете в центрах занятости находятся менее 850 тысяч человек.

