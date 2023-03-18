Цена биткоина поднялась выше 27 тысяч долларов

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Стоимость биткоина во время торговой сессии в субботу, 18 марта, выросла на 10.25%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 02:00 по московскому времени, биткоин вырос в цене до 27 610 долларов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что внедрение цифрового рубля является перспективным направлением работы, которое позволит повысить надежность национальной валюты.

Вместе с тем в Банке России предупредили о рисках для финансовой системы РФ при легализации криптовалют. Вместе с тем в ЦБ не исключили возможность использовать криптовалюту в международных транзакциях, а также рассматривают варианты введения регулирования майнинга.

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