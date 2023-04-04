Twitter изменил логотип на символ Dogecoin

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Социальная сеть Twitter заменила логотип с синей птицей на изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Некоторые пользователи соцсети заметили изменение логотипа с голубой птицей на значок с псом породы сиба-ину. На этом фоне цена криптовалюты Dogecoin выросла более чем на 20%.

Владелец Twitter, бизнесмен и предприниматель Илон Маск опубликовал по этому поводу мем, однако не дал официальных комментариев по поводу изменения. На данный момент в блоге социальной сети и на странице поддержки Twitter также нет комментария по этому вопросу и неизвестно, является ли изменение постоянным.

Ранее сообщалось, что против Илона Маска подали иск на 258 миллиардов долларов. Американец Кит Джонсон заявил, что Маск создал структуру, которая разогнала стоимость Dogecoin и потребовал с предпринимателя возмещения убытков.

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