"Актуальный репортаж": Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить обучение нейросетей

Илон Маск, Стив Возняк и другие известные представители мира технологий призвали приостановить обучение нейросетей. Искусственный интеллект начинает разбираться в новых для себя темах за считанные часы. В итоге в Италии чат GPT попал под запрет из-за нарушения закона о персональных данных.

В каких сферах искусственный интеллект уже превзошел человека? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.