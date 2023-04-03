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03 апреля, 13:00

Технологии

"Актуальный репортаж": Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить обучение нейросетей

"Актуальный репортаж": Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить обучение нейросетей

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Илон Маск, Стив Возняк и другие известные представители мира технологий призвали приостановить обучение нейросетей. Искусственный интеллект начинает разбираться в новых для себя темах за считанные часы. В итоге в Италии чат GPT попал под запрет из-за нарушения закона о персональных данных.

В каких сферах искусственный интеллект уже превзошел человека? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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