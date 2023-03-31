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Экономика

Илон Маск заявил, что доллар может лишится статуса мировой резервной валюты

Илон Маск заявил, что доллар может лишится статуса мировой резервной валюты

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Доллар может лишиться статуса мировой валюты из-за жесткой политики США. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

В тоже время эксперты отмечают укрепление на внешних рынках европейской валюты, что сказалось и на росте курса евро в России. Рубль также просел из-за резкого уменьшение экспорта энергоресурсов.

Долларов и евро стало приходить в страну меньше, но зависимость от них снижается, так как экономика подстраивается под новые реалии, подчеркнули эксперты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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