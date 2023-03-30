Собянин: в Москве насчитывается почти 385 тыс индивидуальных предпринимателей

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Почти 385 тысяч индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность в Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, число ИП в столице планомерно растет благодаря городским программам поддержки, удобной регистрации, специальным налоговым режимам и упрощенному документообороту.

"Самая популярная у москвичей сфера занятости – торговля, в ней работают больше 30% индивидуальных предпринимателей. Дальше идут строительство и операции с недвижимостью – больше 15%, профессиональная, техническая и научная деятельность – свыше 13%", – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что больше 8% ИП занимаются транспортной сферой и еще 8% – IТ и связью. Индивидуальное предпринимательство в Москве также позволяет создать рабочие места. Так, на данный момент у столичных ИП работают порядка 142 тысяч сотрудников. Это на 12,5% больше, чем в 2022 году.

Ранее Собянин рассказал, что Москва передала предпринимателям 16 тысяч поручительств по кредитам. Сумма на них составила 137 миллиардов рублей. По словам мэра, без поддержки некоторые ИП столкнулись бы с отказами банков на выдачу кредитов.

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