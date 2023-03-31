Американский производитель респираторов 3M нашел покупателя на бизнес в РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jörg Carstensen

Американская химическая группа 3M обсуждает продажу своих российских активов научно-производственному холдингу ВМП. Об этом информирует РБК со ссылкой источники.

Президент ВМП Михаил Вахрушев уже подтвердил факт обсуждения, однако другой информации не предоставил.

В свою очередь, источник заявил, что партнерам уже одобрили разрешение от подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов).

Известно, что на территории РФ у ЗМ существует два завода в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане и в Волоколамске. "ЗМ Россия", которая является головным юрлицом компании в РФ, в 2021 году получила выручку в 17,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила около 1,2 миллиарда рублей.

Корпорация ЗМ приостановила деятельность в РФ в мае прошлого года на фоне конфликта на Украине. В сентябре компания решила продать активы в России. Согласно отчету корпорации, стоимость этих активов составляла порядка 50 миллионов долларов.

В свою очередь, гендиректор компании "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров оценил активы 3М на такую же стоимость. Однако цена может опуститься в том случае, если покупатель не получит доступ к продуктам и интеллектуальной собственности. По словам источника издания, у 3M нет планов продавать технологии производства.

Речь идет только о производственных мощностях. Источник отметил, что стоимость сделки по продаже будет ниже, чем справедливая сумма. Это связано с тем, что российские власти занимаются согласованием сделки с иностранными инвесторами из недружественных государств.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой американский производитель продуктов питания Kraft Heinz продаст свой российский бизнес по выпуску детских каш и пюре компании "Черноголовка". Сделка включает в себя бренды "Умница" и "Сами с усами", а также предприятия в Георгиевске и Иваново.

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