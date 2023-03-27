Законопроект об автоинформировании граждан о взятом кредите внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект об автоматическом информировании граждан о взятом кредите. Предполагается, что уведомление будет приходить через портал "Госуслуги".

Такая мера должна защитить от мошенников, которые оформляют кредиты на чужое имя, используя украденные паспортные данные. Дело в том, что пострадавшие узнают о том, что задолжали денег, когда им начинают звонить из банка и сообщать о якобы просроченных платежах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.