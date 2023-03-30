Минсельхоз РФ получил уведомление от Viterra о прекращении деятельности по экспорту зерна

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Министерство сельского хозяйства РФ получило уведомление от компании Viterra о прекращении в России деятельности по экспорту зерна с 1 июля.

"Минсельхоз России получил уведомление от Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 года. В настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам", – передает ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве заявили, что уход компании не отразится на показателях экспорта РФ, поскольку все мощности сохраняются и продолжают работать.

Минсельхоз также указал на то, что в России всегда готовы сотрудничать с добросовестными зарубежными компаниями, которые специализируются на развитии экспортных возможностей. Однако в ведомстве предупредили, что российские игроки тоже готовы занимать освобождающиеся места на рынке.

О том, что Viterra может уйти из России, стало известно 29 марта. Отмечалось, что специалистам еще предстоит принять решение о том, что делать с российскими активами.

Также уточнялось, что маркетинговый офис Viterra находится в столице. В свою очередь, сельскохозяйственное хранилище компании было оборудовано в Курской области, а в Ростовской области и Краснодарском крае располагаются склады и оборудование в портах.



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