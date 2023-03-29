Экспортер зерна Viterra может уйти из России – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Britta Pedersen

Компания Viterra, которая является крупнейшим экспортером зерна, может уйти из России. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, с официальным заявлением представители компании могут выступить в ближайшее время. Сейчас производится отгрузка зерна. Кроме того, специалистам еще предстоит принять решение о том, что делать с российскими активами.

Маркетинговый офис Viterra находится в столице. В свою очередь, сельскохозяйственное хранилище компании было оборудовано в Курской области, а в Ростовской области и Краснодарском крае располагаются склады и оборудование в портах.

Ранее стало известно, что один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская корпорация Cargill, прекратит экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году, который начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года.

О своих планах корпорация уведомила замминистра сельского хозяйства РФ Оксану Лут. Вместе с тем в Cargill пообещали выполнить в полном объеме запланированные на текущий сезон отгрузки.

До этого сообщалось, что российским производителям подсолнечного масла, пшеницы и семян подсолнечника могут рекомендовать приостановить экспорт. Отмечалось, что планы ограничить поставки за рубеж обусловлены резким падением мировых цен на перечисленные продукты.



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