20:45Экономика
Экспортер зерна Viterra может уйти из России – СМИ
Фото: ТАСС/dpa/Britta Pedersen
Компания Viterra, которая является крупнейшим экспортером зерна, может уйти из России. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, с официальным заявлением представители компании могут выступить в ближайшее время. Сейчас производится отгрузка зерна. Кроме того, специалистам еще предстоит принять решение о том, что делать с российскими активами.
Маркетинговый офис Viterra находится в столице. В свою очередь, сельскохозяйственное хранилище компании было оборудовано в Курской области, а в Ростовской области и Краснодарском крае располагаются склады и оборудование в портах.
Ранее стало известно, что один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская корпорация Cargill, прекратит экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году, который начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года.
О своих планах корпорация уведомила замминистра сельского хозяйства РФ Оксану Лут. Вместе с тем в Cargill пообещали выполнить в полном объеме запланированные на текущий сезон отгрузки.
До этого сообщалось, что российским производителям подсолнечного масла, пшеницы и семян подсолнечника могут рекомендовать приостановить экспорт. Отмечалось, что планы ограничить поставки за рубеж обусловлены резким падением мировых цен на перечисленные продукты.
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