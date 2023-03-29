Американский трейдер Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сезоне – СМИ

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Один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская корпорация Cargill прекратит экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году, который начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает РБК.

О своих планах корпорация уведомила замминистра сельского хозяйства РФ Оксану Лут. В письме компании говорится, что подобное решение было принято в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Минсельхоза.

Вместе с тем в Cargill пообещали выполнить в полном объеме запланированные на текущий сезон отгрузки. Помимо этого, российская дочерняя компания Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Однако какие-либо другие изменения в других видах деятельности и активов корпорации в РФ не рассматривается.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что получили соответствующее уведомление от Cargill.

Ранее сообщалось, что российским производителям подсолнечного масла, пшеницы и семян подсолнечника могут рекомендовать приостановить экспорт. Отмечалось, что планы ограничить поставки за рубеж обусловлены резким падением мировых цен на перечисленные продукты.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия поставит зерно нуждающимся странам Африки бесплатно в случае непродления зерновой сделки. Он напомнил, что Москва готова поставить удобрения странам Африки бесплатно, но, по его словам, Запад не дает этого делать.

Россия будет добиваться от Запада полного выполнения условий зерновой сделки – Захарова

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