Краснов заявил о необходимости заставить платформы криптовалют передавать данные полиции

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Криптовалютные платформы необходимо заставить регистрироваться и передавать данные российским правоохранительным органам. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, в условиях нестабильной геополитической обстановки для финансирования терроризма могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, в том числе недочеты, допущенные при разработке мессенджеров и цифровых счетов.

"Так, необходимо урегулировать оборот цифровой валюты, осуществить приземление провайдеров услуг виртуальных активов, заставив их регистрироваться и передавать данные российским правоохранительным органам", – написал генпрокурор в своей статье о борьбе с отмыванием доходов и финансировании терроризма.

В материале Краснова также обращается внимание на то, что в 2022 году Генпрокуратура РФ совместно с РКН и Центробанком ограничили доступ более чем к 10,5 тысячи сайтов, содержащих информацию и предложения финансовых услуг криминального характера. Подобные мероприятия осуществляются и в сфере борьбы с терроризмом.

За 2022 год, говорится в статье, прокуроры выявили около 190 тысяч правонарушений, связанных с противодействием терроризму. В суд было направлено более 22,9 тысячи исков и вынесено 63 тысячи представлений.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Парламентарии в том числе предложили расширить перечень преступлений, по которым предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.



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