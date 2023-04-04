Российские вузы включат в свои программы борьбу с терроризмом и экстремизмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вузы Российской Федерации включат в свои программы компетенцию по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщается на сайте министерства науки и высшего образования РФ.

"В федеральные государственные образовательные стандарты вузов будет включена универсальная компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Нововведение касается уровней бакалавриата и специалитета", – отмечается в сообщении.

Приказ Минобрнауки России вступит в силу с 1 сентября этого года. Высшие учебные заведения должны самостоятельно решить, каким способом будет внедрена компетенция в образовательный процесс, а также сколько часов она будет занимать.

Ранее в ведомстве сообщили, что занялись проработкой вопроса о разных сроках обучения в магистратуре. Как уточнили в Минобрнауки, ранее уже не раз поступали запросы на сокращение сроков обучения.

В настоящее время в России рассматривают возможность сокращения времени, отведенного на обучение в магистратуре, до одного года.

Минобрнауки обратило внимание на то, что новая система высшего образования будет рассчитана на обучение в российских вузах от четырех до шести лет. Сроки будут меняться в зависимости от выбранного направления.

В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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