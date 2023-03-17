Минобрнауки РФ занялось проработкой разных сроков обучения в магистратуре

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Министерство науки и высшего образования РФ занялось проработкой вопроса о разных сроках обучения в магистратуре. Как уточнили в ведомстве, ранее уже не раз поступали запросы на сокращение сроков обучения.

"Сейчас ее программа рассчитана на два года. Но по ряду направлений, особо динамично развивающихся, например в сфере IT, этого не требуется", – передает РИА Новости сообщение министерства.

В настоящее время в России задумались над тем, чтобы сократить время, отведенное на обучение в магистратуре, до одного года.

Минобрнауки обращает внимание на то, что новая система высшего образования будет рассчитана на обучение в российских вузах от четырех до шести лет. Сроки будут меняться в зависимости от выбранного направления.

Однако в ведомстве сделали акцент на том, что важны не сроки, а качество полученных знаний.

"Выпускники школ получат возможность поступить в университет, получить базовое высшее образование, которого будет достаточно для успешной жизни и востребованности на рынке труда", – отметили в министерстве.

А те, кому необходимо будет получить углубленные знания, смогут пойти в магистратуру.

В настоящее время в РФ приступили к формированию новой национальной системы образования. Для ее внедрения потребуется внести определенные изменения в законодательство.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что нельзя сокращать сроки обучения в магистратуре на направлениях, которые занимаются исследовательской деятельностью. По его словам, такие сложные направления, как генетика или ядерная физика, требуют максимальных сроков обучения.

Также он отмечал, что вузы в новой системе образования в России смогут разрабатывать программы магистратуры совместно с компаниями – потенциальными работодателями.



В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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