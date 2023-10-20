Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доллар упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 11:14 по московскому времени доллар торговался на уровне 95,79 рубля (снижение на 1,3%). К 11:18 американская валюта замедлила снижение до 95,88 рубля (падение на 1,2%). Между тем евро потерял 1,36% и опустился до 101,4 рубля, юань снижался на 1,29%, до 13,055 рубля.

По данным на 10:06 доллар снизился на 74,75 копейки и торговался по 96,3 рубля. Европейская валюта опустилась до 101,84 рубля, она упала ниже 102 рублей впервые с 28 сентября. Китайская валюта стоила 13,12 рубля.

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В список экспортеров внесли 43 группы компаний. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

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