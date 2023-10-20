Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 102 рублей впервые с 28 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта к 10:06 20 октября опустилась до 101,84 рубля. Доллар снизился на 74,75 копейки и торговался по 96,3 рубля. Также к этому времени китайская валюта стоила 13,12 рубля.

По состоянию на 07:04 20 октября доллар торговался по 96,84 рубля. В это же время стоимость юаня составляла 13,19 рубля. В свою очередь, европейская валюта стоила 102,45 рубля.

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В список экспортеров внесли 43 группы компаний. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

Курс доллара опустился ниже 97 рублей после указа Путина о продаже валютной выручки