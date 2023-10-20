Курс доллара в начале торгов снизился на 21 копейку

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже снизился на 21 копейку, китайский юань упал на три копейки, евро – на 35 копеек.

Американская валюта на 07:04 опустилась до 96,84 рубля, китайская – до 13,19 рубля, евро опустился до 102,45 рубля.

Накануне курс американской валюты увеличился на 11 копеек, до 97,5 рубля. Между тем евро торговался по 102,8 рубля, подорожав на 20 копеек. Курс юаня составил 13,3 рубля, увеличившись на 1 копейку.

Вечером 11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

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