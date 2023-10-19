Доллар вырос до 97,5 рубля

Фото: 123RF/alfexe

По информации на 07:08 по московскому времени курс американской валюты увеличился на 11 копеек, до 97,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Между тем евро торговался по 102,8 рубля, подорожав на 20 копеек. Курс юаня составил 13,3 рубля (увеличение на 1 копейку).

На старте торгов рубль незначительно повышался к доллару и юаню. Американская валюта максимально опускалась до 97,3 рубля.

Курс доллара на 07:03 по московскому времени 18 октября поднялся на 31 копейку, до 97,55 рубля, юань вырос на 2 копейки, до 13,33 рубля, европейская валюта – на 19 копеек, до 102,36 рубля.

Вечером 11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

"Деньги 24. Итоги": экспортеры вернут часть валютной выручки в РФ