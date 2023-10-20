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Евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября. Между тем юань упал до 13 рублей, это произошло впервые с 21 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 14:38 по московскому времени евро потерял 1,77%, опускаясь до отметки 100,98 рубля. К 14:40 юань торговался по 13 рублей (снижение на 1,7%). К 14:45 европейская валюта замедлила падение до 100,99 рубля (падение на 1,76%). В то же время курс юаня снизился до 13,003 рубля (-1,68%).

По данным на 10:06 европейская валюта опустилась до 101,84 рубля, она упала ниже 102 рублей впервые с 28 сентября. Доллар снизился на 74,75 копейки и торговался по 96,3 рубля. Также к этому времени китайская валюта стоила 13,12 рубля.

К 11:18 евро потерял 1,36% и опустился до 101,4 рубля. Американская валюта замедлила снижение до 95,88 рубля (падение на 1,2%), юань снизился на 1,29%, до 13,055 рубля.

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