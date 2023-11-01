США и КНР 6 ноября проведут первую за годы встречу по контролю над вооружениями – СМИ

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США и Китай проведут на следующей неделе первые со времен администрации экс-президента Штатов Барака Обамы переговоры о контроле над вооружениями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Администрация (президента США Джо Байдена. – Прим. ред.) Байдена готовится провести редкую дискуссию с Китаем по вопросу контроля над ядерным оружием, поскольку США стремятся предотвратить дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений с Пекином и Москвой", – указано в сообщении.

Переговоры планируется провести в понедельник, 6 ноября. Подобные переговоры пройдут впервые за несколько лет и будут сосредоточены на путях снижения риска просчета, заявили изданию американские чиновники.

Отмечается, что сама встреча еще не означает начала официального диалога по установлению возможных ограничений, которые, к примеру, существуют у США и России.

Ранее в Белом доме сообщили, о чем говорили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров в Вашингтоне. Так, стороны в том числе обсудили ситуацию в Тайваньском проливе.

По информации СМИ, Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального соглашения касательно встречи главы Белого дома Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.