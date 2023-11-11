Китай заявил о намерении расширить доступ американских компаний к своему рынку

Фото: EPA/ТАСС/JOHN G. MABANGLO

США получили от Китая заверения о готовности расширить доступ американских компаний к своему рынку в будущем. Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен. Ее слова приводит ТАСС.

Как отметила Йеллен на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером КНР Хэ Лифэном, американские предприятия обеспокоены "произвольными действиями со стороны властей КНР, которые направлены против компаний США". В ответ на это Китай выразил намерения расширить доступ американских компаний к своему рынку.

Помимо этого, она отметила, что США пытаются углубить с КНР понимание целей обеих стран в экономике, чтобы стабилизировать экономические связи.

"Попытки обсудить и углубить понимание того, в чем заключаются наши цели и какими инструментами мы располагаем, являются основой для того, чтобы стабилизировать обстановку и дать компаниям более глубокое понимание, чтобы они могли принимать умные и взвешенные решения", – заявила глава американского Минфина.

Встреча состоялась в преддверии саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится 15 ноября в Сан-Франциско.

В начале ноября также прошли переговоры между США и Китаем по поводу контроля над вооружениями в США назвали малосодержательными. Эти переговоры стали первыми со времен администрации экс-президента Штатов Барака Обамы. Предполагалось, что диалог будет сосредоточен на "путях снижения риска просчета" между странами.