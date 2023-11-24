РФ и Китай могут построить тоннель под Керченским проливом – СМИ

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Москва и Пекин намерены возвести подводный тоннель под Керченским проливом, который способен стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. Об этом пишет The Washington Post.

По данным СМИ, переговоры о постройке транспортного перехода уже осуществили связанные с правительством предприниматели.

В материале указали на перехваченные украинскими спецслужбами электронные письма, в которых якобы Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) заявила о готовности обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в Крымском регионе.

При этом отмечается, что делать это компания согласна на условиях полной конфиденциальности, без упоминания в документах. Это связано с риском введения санкций. Издание привело и другое письмо, в котором сообщается, что проект может профинансировать китайский банк. В материале указали, что на строительство тоннеля может потребоваться пять миллиардов долларов. Взамен китайской стороне должны передать право брать плату за проезд по нему.

По словам западных экспертов, возведение тоннеля под Керченским проливом не ожидается в ближайшее время. Однако Москва может рассматривать его как проект, созданный в целях обеспечения безопасной связи с Крымом на десятилетия.

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