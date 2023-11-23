Песков назвал бесполезными попытки давления США на РФ и КНР

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки давления США на РФ и Китай, назвал их бесполезными. Об этом сообщает газета "Известия".

Москва и Пекин, по словам Пескова, имеют одно мнение в вопросе диктата в мировых делах. Именно это является залогом успеха стран в совместной стратегической работе, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

"Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу", – сказал представитель Кремля.

Вместе с этим пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что бесполезность давления США показало время. Он заявил, что Россия и Китай твердо стоят на своем пути.

Ранее Путин заявил, что РФ и Китай координируют усилия в решении международных проблем, тем самым способствуя построению справедливого и демократического миропорядка. Полезный обмен практиками устанавливается в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности.

