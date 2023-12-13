Около 70 тыс туристов из КНР оформили электронные визы в Россию

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Путешественники из Китая с августа текущего года оформили порядка 70 тысячи электронных виз в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

"Для удобства китайских граждан на официальном сайте МИД России по оформлению электронной визы запущена версия на китайском языке", – отметила она на 24-м заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которая состоялась в режиме видео-конференц-связи.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией был бы полезен двум странам. Отсутствие визы для взаимных поездок будет поощрять их между гражданами РФ и Китая, отметил он.

До этого в Санкт-Петербурге открылся китайский визовый центр. Он находится на Литейном проспекте, в доме 26, литера А. Заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин рассказал, что в визовом центре созданы комфортные условия для заявителей, он оснащен первоклассной техникой.

Процедуру получения визы в Китай упростили для россиян