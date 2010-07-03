Россияне назвали причины недосыпа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты аналитического центра НАФИ выяснили, что главной причиной недосыпания работающих россиян (32%) является сверхурочная работа или учеба. Об этом сообщает ТАСС.
"Среди россиян, имеющих постоянную работу, почти половина (47%) признались, что в рабочие дни не высыпаются, эта доля практически не менялась на протяжении последних лет", – отмечают специалисты.
По данным НАФИ, еще около 27% опрошенных заявили, что не высыпаются из-за просмотра телевизора, игр или чтения книг. Еще 22% респондентов сослались на здоровье. Также причинами недосыпа россияне называли наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители (свет, погода) и бытовые дела.
"По сравнению с данными 2017–2018 годов россияне стали оценивать свою продуктивность в дни недосыпания ниже: в этом году только 23% ответили, что их продуктивность при нарушении режима сна все равно остается выше 80%. В 2018 году такой ответ дали 31%, в 2017 – 36%", – отмечают эксперты.
Опрос проводился в октябре текущего года. В нем принимали участие 1600 человек из 52 регионов России.
Ранее американские исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что плохой сон делает человека более уязвимым к стрессу и повышает тревожность. Ученые наблюдали за психическим состояние двух групп, одна из которых провела без сна целую ночь, а другая – выспалась.
Результаты показали, что у людей из первой группы префронтальная кора, которая отвечает за проявление тревоги, работала со сбоями. Плохой сон на 30% повышает уровень стресса, заключают исследователи.
Ученые выяснили, зачем человеку нужен сон
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