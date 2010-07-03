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Общество

10:12

Больше половины россиян пожаловались на недосып

общество

Фото: depositphotos/fizkes

Половина опрошенных россиян признались, что им не хватает времени на сон. Только треть респондентов спят восемь и более часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование проекта Здоровье Mail.ru.

Около 40% участников опроса просыпаются в будни между 6 и 7 часами утра, 25% – в промежуток с 7 до 8:30, 21% – раньше 6 утра, и только 14% респондентов просыпаются после 8:30. Чуть больше трети россиян ложатся спать в промежуток с 23:00 до полуночи, четверть опрошенных засыпают после полуночи, а 30% – с 22:00 до 23:00.

Главными причинами недосыпа участники опроса назвали бессонницу, важные дела и работу допоздна. Половина опрошенных рассказали, что предпочитают просто лежать в темноте, если не могут уснуть. Еще 36% в таком случае читают или смотрят сериалы, а 28% слушают музыку.

Ранее ученые нашли связь между перфекционизмом и бессонницей. Основным фактором бессонницы у перфекционистов является тревожность, которая загоняет их в порочный круг – переживания по незначительным поводам не дают человеку выспаться, после чего он не чувствует себя бодрым и в результате не может из-за этого заснуть.

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