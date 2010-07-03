Перечислены главные причины бессонницы

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Эксперты выяснили, какие факторы мешают здоровому сну и провоцируют бессонницу. Об этом пишет "Мир 24".

Бессонница – это нередкая проблема в современном мире. Немецким врачам удалось выяснить, что основными причинами отсутствия нормального сна являются температура в помещении, наличие в организме спиртного, а также бессонницу провоцируют занятия спортом, увлечение гаджетами и усталость от работы.

По словам специалистов, температура в комнате для сна должна находиться на уровне 16–19 градусов. Более прохладный воздух также допустим, поскольку к мозгу при низких температурах осуществляется больший приток крови.

В случае если человек перед сном употреблял алкоголь, то чаще всего ему удастся быстро заснуть, однако от воздействия спиртного на организм качество сна заметно ухудшится. Помимо этого, увеличивается риск храпа, усиливается жажда и выведение мочи, что постоянно прерывает отдых.

Кроме того, электронные устройства, находящиеся в спальне, также негативно влияют на сон. Отказаться от использования гаджетов необходимо по меньшей мере за час до сна, иначе гормон сна мелатонин перестает вырабатываться, что в свою очередь приводит к трудностям при засыпании. Также обстоит ситуация с физическими нагрузками. Врачи категорически не рекомендуют занятия спортом перед сном, так как после этого человеку трудно расслабиться.

Также медики рекомендуют после рабочего дня отключать мозг и не думать о проблемах. От планирования следующего дня тоже необходимо воздержаться, чтобы дать организму отдохнуть.

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