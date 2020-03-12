Российские женщины видят сны чаще мужчин – ВЦИОМ

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Женщины в России видят сны чаще, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Опрос был проведен 9 марта. Голосовали за те или иные варианты 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. О сновидениях их спрашивали в формате телефонного интервью.

Как показали результаты исследования, сновидения посещают 73 процента женщин и всего 65 процентов мужчин.

Кроме того, исходя из информации, которую предоставили опрошенные, в среднем по России граждане спят ночью по семь часов. При этом периодичность сновидений разнится – 26 процентов жителей страны путешествуют во снах несколько раз в неделю, а 20 процентов – даже каждую ночь.

Два раза в год или реже сны видят порядка 2 процентов опрошенных.

Ранее главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что спать ночью рекомендуется без одежды. Только так можно добиться качественного восстановления организма.

