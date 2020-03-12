Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:41

Российские женщины видят сны чаще мужчин – ВЦИОМ

общество медицина

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Женщины в России видят сны чаще, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Опрос был проведен 9 марта. Голосовали за те или иные варианты 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. О сновидениях их спрашивали в формате телефонного интервью.

Как показали результаты исследования, сновидения посещают 73 процента женщин и всего 65 процентов мужчин.

Кроме того, исходя из информации, которую предоставили опрошенные, в среднем по России граждане спят ночью по семь часов. При этом периодичность сновидений разнится – 26 процентов жителей страны путешествуют во снах несколько раз в неделю, а 20 процентов – даже каждую ночь.

Два раза в год или реже сны видят порядка 2 процентов опрошенных.

Ранее главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что спать ночью рекомендуется без одежды. Только так можно добиться качественного восстановления организма.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика