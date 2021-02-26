Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают страшные сны

"Доктор 24": страшные сны

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал в программе "Доктор 24" о причинах регулярных кошмаров по ночам. Среди них оказались стресс, переедание, а также и некоторые болезни.

По словам Лунева, употребление тяжелой пищи перед сном является самой распространенной причиной появления ночных кошмаров.

"Пищеварительной системе положено во время сна отдыхать, а мы заставляем ее работать и переваривать пищу. Это стимулирует импульсы, поступающие в кору головного мозга, что в целом повышает его активность. Это и может спровоцировать появление кошмаров", – рассказал врач Москве 24.

Он порекомендовал не есть за 3-4 часа до сна. В особенности это касается тяжелой пищи.

Также, по словам специалиста, провоцировать появление ночных кошмаров может обычный храп.





Виктор Лунев врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Из-за недостатка кислорода организм начинает испытывать стресс, повышается мозговая активность, нарушается чередование фаз сна, что, опять же, может стимулировать кошмары.

Что касается необычных причин, к регулярному появлению ночных кошмаров могут привести и некоторые заболевания.

"Язва желудка может провоцировать кошмары. Ведь это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Все это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью", – пояснил специалист.

Также он упомянул синдром беспокойных ног, который также может мешать ночному отдыху.

"Синдром беспокойных ног часто мешает нормально спать и засыпать. Он проявляется болезненными ощущениями в ногах, ползанием мурашек, возникает стабильное желание подвигать ногами. Причин этому большое количество, нужно обратиться к неврологу, который поможет их выявить", – рассказал Лунев.

Стоит отметить, что к нарушениям сна может приводить и употребление определенного спектра лекарств.





Виктор Лунев врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Одним из частых побочных явлений антидепрессантов является появление ночных кошмаров. Даже средства от артериальной гипертензии, бета-блокаторы могут также провоцировать кошмары. Это индивидуальные медикаментозные реакции. В таком случае нужно обратиться к врачу и попробовать скорректировать терапию или заменить лекарственный препарат.

Наконец самая популярная и частая причина нарушений сна и появления кошмаров – это, конечно, стресс, отмечает Лунев.

Поэтому перед тем, как ложиться спать, необходимо полностью успокоиться и снять весь груз прошедшего дня. Лучше всего из доступных вариантов снять стресс помогает йога. Она благоприятно воздействует как на моральное, так и на физическое состояние, объясняет специалист.