Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают страшные сны

"Доктор 24": страшные сны
Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал в программе "Доктор 24" о причинах регулярных кошмаров по ночам. Среди них оказались стресс, переедание, а также и некоторые болезни.
По словам Лунева, употребление тяжелой пищи перед сном является самой распространенной причиной появления ночных кошмаров.
"Пищеварительной системе положено во время сна отдыхать, а мы заставляем ее работать и переваривать пищу. Это стимулирует импульсы, поступающие в кору головного мозга, что в целом повышает его активность. Это и может спровоцировать появление кошмаров", – рассказал врач Москве 24.
Он порекомендовал не есть за 3-4 часа до сна. В особенности это касается тяжелой пищи.
Также, по словам специалиста, провоцировать появление ночных кошмаров может обычный храп.
Что касается необычных причин, к регулярному появлению ночных кошмаров могут привести и некоторые заболевания.
"Язва желудка может провоцировать кошмары. Ведь это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Все это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью", – пояснил специалист.
Также он упомянул синдром беспокойных ног, который также может мешать ночному отдыху.
"Синдром беспокойных ног часто мешает нормально спать и засыпать. Он проявляется болезненными ощущениями в ногах, ползанием мурашек, возникает стабильное желание подвигать ногами. Причин этому большое количество, нужно обратиться к неврологу, который поможет их выявить", – рассказал Лунев.
Стоит отметить, что к нарушениям сна может приводить и употребление определенного спектра лекарств.
Наконец самая популярная и частая причина нарушений сна и появления кошмаров – это, конечно, стресс, отмечает Лунев.
Поэтому перед тем, как ложиться спать, необходимо полностью успокоиться и снять весь груз прошедшего дня. Лучше всего из доступных вариантов снять стресс помогает йога. Она благоприятно воздействует как на моральное, так и на физическое состояние, объясняет специалист.
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