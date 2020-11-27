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Иммунитет после вакцинации от коронавируса ЭпиВакКороной сохраняется полгода. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Рыжиков.

По его словам, ученые рассчитывают, что он сохранится еще шесть месяцев, так как скорость падения иммунитета незначительная.

"Полгода у приматов иммунитет сохраняется. Мы рассчитываем, поскольку скорость падения его достаточно низкая, что защитный уровень антител будет сохранен еще минимум полгода", – цитирует Рыжикова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона", которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", пройдут в том числе на добровольцах с хроническими заболеваниями. Вакцина поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. К настоящему моменту выпущено 25 тысяч доз вакцины.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.