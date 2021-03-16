Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:35

Главная / Истории /

Психологи рассказали, как справиться с "весенним обострением"

Сезонный сбой. Как бороться с "весенним обострением"
медицина общество

Существует мнение, что по окончании зимы эмоциональное состояние некоторых людей может меняться не в лучшую сторону. Часто в таких случаях говорят, что виновато "весеннее обострение". Разбираемся, существует ли эта проблема на самом деле и кто сильнее всего предрасположен к сезонному психологическому сбою.

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Немедицинский термин

Понятия "весеннее обострение" в официальных документах не существует. В медицинских справочниках этого термина нет, рассказали Москве 24 опрошенные эксперты. Директор Центра практической психологии Сергей Ключников объясняет это тем, что "весеннее обострение" не является болезнью.

"Это пограничное состояние, которое провоцируется внешними факторами: долгими зимами, авитаминозом, климатическими изменениями. Причем оно имеет сезонный характер", – рассказал Ключников.

Социальный психолог Наиля Бирарова добавляет, что на "весеннее обострение" серьезно влияет и изменение гормонального фона человека с наступлением тепла.

"Зимой организм выделяет в основном кортизол, он отвечает за стрессоустойчивость и двигательную активность. Как только наступает весна, его становится все меньше, а солнца – все больше", – рассказала эксперт.

У нас начинают выделяться гормоны, которые отвечают за состояние радости и счастья. Все это говорит о том, что наши перепады настроения происходят из-за изменения гормонального фона и перемены погоды.
Наиля Бирарова
социальный психолог

Поэтому весной рекомендуется принимать витамины группы D, кальций, магний, советует Бирарова. Это позволит сгладить ситуацию с перепадами настроения.

Приход весны вызвал обострение у некоторых категорий жителей

Группа риска

В основном "весеннее обострение" присуще людям в возрастных категорий 25+ и 35+, предупреждает социальный психолог Наиля Бирарова. При этом чем взрослее человек, тем проще он адаптируется к истощенному состоянию своего организма после зимы.

Предрасположенность к "весеннему обострению" зависит и от психологической устойчивости, подчеркнул Ключников.

"Вспомните героя Моргунова в "Кавказской пленнице", когда ему по сюжету ставят укол. Его поведение в этот момент и есть проявление психологической стабильности. Такие люди менее зависимы от сезонных факторов. Если человек эмоционально неустойчив, внушаем, чувствителен, то риск "весеннего обострения", у него гораздо выше", – привел пример эксперт.

Отчасти это состояние связано и с нашей нервной системой. Холерики и меланхолики более подвержены "весеннему обострению", чем сангвиники или флегматики.
Сергей Ключников
директор Центра практической психологии

С учетом психологического стресса, который мир испытал в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом, Ключников не исключил, что этой весной людей с "весенним обострением" может стать больше. Это связано с тем, что в условиях долгих ограничений желание совершать те или иные необдуманные поступки у человека гораздо выше.

Фото: depositphotos/Feverpitch

Перенастроить себя

Иногда человек принимает "весеннее обострение" за депрессию, которую лечат медикаментозным способом, подчеркнула социальный психолог. Чаще всего это присуще людям с незрелой психикой.

"Если есть уровень повышенной тревожности, постоянные навязчивые мысли, человек вдруг списывает это на депрессию. Потому что он не подкован психологически и не понимает, что с ним происходит. А когда человек более-менее подкован и устойчив, конечно, он поймет, что перемена в его настроении связана с прыжком гормонов", – объясняет эксперт.

Побороть состояние "весеннего обострения" можно с помощью простых советов, говорит собеседница Москвы 24. В первую очередь весной нужно как можно чаще находиться на солнце. Так организм получает недостающий витамин D.

В такой ситуации очень помогает и арт-терапия. Это танцы, пение, рисование. Это очень наполняет энергией и вдохновляет человека. Самое главное, фокус смещается с тревожных мыслей на творчество для души. Тогда у нас нет времени переживать и погружаться в беспокойство.
Наиля Бирарова
социальный психолог

Еще одна полезная техника связана с дыханием. Во время прогулки после каждых четырех шагов необходимо совершать определенное действие, комментирует социальный психолог. После первых четырех шагов следует сделать вдох, затем на четыре шага пауза, еще на четыре шага – выдох, еще на четыре – снова пауза. Так можно помочь нашему мозгу отвлечься от тревожных мыслей, добавила собеседница Москвы 24.

Противостоять весеннему обострению можно, если избегать рискованных поступков, перенапряжения, контактов с негативно настроенными людьми, говорит Ключников. Кроме того, важно заниматься психической саморегуляцией и воспитанием эмоциональной устойчивости. Если человек чувствует, что самостоятельно не справляется с проблемой, лучше обратиться за помощью к специалисту, резюмировал директор Центра практической психологии.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать