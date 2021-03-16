Психологи рассказали, как справиться с "весенним обострением"

Существует мнение, что по окончании зимы эмоциональное состояние некоторых людей может меняться не в лучшую сторону. Часто в таких случаях говорят, что виновато "весеннее обострение". Разбираемся, существует ли эта проблема на самом деле и кто сильнее всего предрасположен к сезонному психологическому сбою.



Немедицинский термин

Понятия "весеннее обострение" в официальных документах не существует. В медицинских справочниках этого термина нет, рассказали Москве 24 опрошенные эксперты. Директор Центра практической психологии Сергей Ключников объясняет это тем, что "весеннее обострение" не является болезнью.

"Это пограничное состояние, которое провоцируется внешними факторами: долгими зимами, авитаминозом, климатическими изменениями. Причем оно имеет сезонный характер", – рассказал Ключников.

Социальный психолог Наиля Бирарова добавляет, что на "весеннее обострение" серьезно влияет и изменение гормонального фона человека с наступлением тепла.

"Зимой организм выделяет в основном кортизол, он отвечает за стрессоустойчивость и двигательную активность. Как только наступает весна, его становится все меньше, а солнца – все больше", – рассказала эксперт.





Наиля Бирарова социальный психолог У нас начинают выделяться гормоны, которые отвечают за состояние радости и счастья. Все это говорит о том, что наши перепады настроения происходят из-за изменения гормонального фона и перемены погоды.

Поэтому весной рекомендуется принимать витамины группы D, кальций, магний, советует Бирарова. Это позволит сгладить ситуацию с перепадами настроения.



Приход весны вызвал обострение у некоторых категорий жителей

Группа риска

В основном "весеннее обострение" присуще людям в возрастных категорий 25+ и 35+, предупреждает социальный психолог Наиля Бирарова. При этом чем взрослее человек, тем проще он адаптируется к истощенному состоянию своего организма после зимы.

Предрасположенность к "весеннему обострению" зависит и от психологической устойчивости, подчеркнул Ключников.

"Вспомните героя Моргунова в "Кавказской пленнице", когда ему по сюжету ставят укол. Его поведение в этот момент и есть проявление психологической стабильности. Такие люди менее зависимы от сезонных факторов. Если человек эмоционально неустойчив, внушаем, чувствителен, то риск "весеннего обострения", у него гораздо выше", – привел пример эксперт.





Сергей Ключников директор Центра практической психологии Отчасти это состояние связано и с нашей нервной системой. Холерики и меланхолики более подвержены "весеннему обострению", чем сангвиники или флегматики.

С учетом психологического стресса, который мир испытал в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом, Ключников не исключил, что этой весной людей с "весенним обострением" может стать больше. Это связано с тем, что в условиях долгих ограничений желание совершать те или иные необдуманные поступки у человека гораздо выше.



Перенастроить себя

Иногда человек принимает "весеннее обострение" за депрессию, которую лечат медикаментозным способом, подчеркнула социальный психолог. Чаще всего это присуще людям с незрелой психикой.

"Если есть уровень повышенной тревожности, постоянные навязчивые мысли, человек вдруг списывает это на депрессию. Потому что он не подкован психологически и не понимает, что с ним происходит. А когда человек более-менее подкован и устойчив, конечно, он поймет, что перемена в его настроении связана с прыжком гормонов", – объясняет эксперт.

Побороть состояние "весеннего обострения" можно с помощью простых советов, говорит собеседница Москвы 24. В первую очередь весной нужно как можно чаще находиться на солнце. Так организм получает недостающий витамин D.





Наиля Бирарова социальный психолог В такой ситуации очень помогает и арт-терапия. Это танцы, пение, рисование. Это очень наполняет энергией и вдохновляет человека. Самое главное, фокус смещается с тревожных мыслей на творчество для души. Тогда у нас нет времени переживать и погружаться в беспокойство.

Еще одна полезная техника связана с дыханием. Во время прогулки после каждых четырех шагов необходимо совершать определенное действие, комментирует социальный психолог. После первых четырех шагов следует сделать вдох, затем на четыре шага пауза, еще на четыре шага – выдох, еще на четыре – снова пауза. Так можно помочь нашему мозгу отвлечься от тревожных мыслей, добавила собеседница Москвы 24.

Противостоять весеннему обострению можно, если избегать рискованных поступков, перенапряжения, контактов с негативно настроенными людьми, говорит Ключников. Кроме того, важно заниматься психической саморегуляцией и воспитанием эмоциональной устойчивости. Если человек чувствует, что самостоятельно не справляется с проблемой, лучше обратиться за помощью к специалисту, резюмировал директор Центра практической психологии.

