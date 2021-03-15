Психолог перечислил главные способы борьбы с весенней хандрой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог, психиатр Евгений Фомин рассказал Москве 24, как эффективнее всего справиться с весенней хандрой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам "унылую" весну. По его словам, на предстоящей неделе в столице прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом весенняя погода с постоянной температурой +15...+18 градусов может прийти в центр европейской части России только через 1–1,5 месяца, отметил Вильфанд.

Психолог подчеркнул, что весна с точки зрения перемен в настроении считается одним из самых опасных сезонов. Причиной этого является в том числе физиологический фактор.





Евгений Фомин психолог Люди к весне подходят достаточно истощенными ввиду авитаминоза и привычных осенне-зимних эпидемий респираторных заболеваний. Соответственно, это сказывается и на психологическом состоянии.

"Влияет на настроение и длина светового дня. Несмотря на то что весной день удлиняется, он все равно достаточно короткий по отношению к лету. В Москве, например, очень мало световых дней. А на юге России, в Сибири и на Урале, где их гораздо больше, чем в столице, весну люди должны переживать полегче", – полагает эксперт.

Фомин добавил, что для весны характерно такое понятие, как коморбидность. Это состояние, когда один недуг сопровождается другим.

"Например, авитаминоз может сопровождаться тревожными расстройствами. Безусловно, они влияют друг на друга. И здесь решение одного вопроса может улучшить состояние другой проблемы", – рассказал психолог.





Евгений Фомин психолог Исправить ситуацию поможет витамин D₃, который позитивно влияет на психосоматику. Он продается в аптеке без рецепта. Перед употреблением желательно сделать анализ и посмотреть, какой уровень витамина в организме. Но в целом врачи рекомендуют регулярно употреблять его минимальную поддерживающую дозировку.

Психолог также советует по возможности увеличить физическую активность. По его словам, спорт способствует улучшению эмоционального фона человека. Не поддаваться хандре поможет и смена обстановки, продолжает Фомин. Самое доступное – уехать в другой город на выходные.

Можно добавить в свою жизнь что-то непривычное, например новое хобби, которым давно хотели заняться. Это тоже поможет отвлечься от негативных мыслей, продолжает собеседник Москвы 24.

"Весна – это всегда метафизическое ощущение того, что жизнь просыпается. С этими мыслями можно начинать новое действие, вложиться в него. И, когда оно дает положительную обратную связь, это помогает человеку выйти из негативного психологического состояния", – резюмировал Фомин.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко назвал причины весеннего недомогания. По его словам, чаще всего плохое самочувствие появляется из-за банальной простуды.