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Заслуженный учитель РФ оценил ситуацию со снижением оценки студенту из-за цвета волос

"Волосы все испортили". Почему педагоги занижают оценки из-за внешнего вида
образование общество

Студенту Уральского политехнического колледжа на защите дипломной работы комиссия снизила оценку за внешний вид: педагогам не понравился цвет волос молодого человека и пирсинг. Парень решил предать ситуацию огласке и опубликовал в соцсетях видео, где педагоги указывают ему на "недостатки". Региональное министерство образования уже начало проверку. Разбираемся, почему от внешнего вида зависит результат сдачи экзаменов.

Фото: vk.com/te_ekb

Цвет волос и пирсинг на четверку


В соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором педагоги Уральского политехнического колледжа объявляют оценки студентам за защиту дипломной работы. Одному из учащихся, 19-летнему Роману Щербакову, преподаватели решили поставить четверку, ссылаясь на внешний вид молодого человека.

"Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь "хорошо". А потому что внешний вид", – заявила экзаменатор.

Ты посмотри, как ты выглядишь. Пришел на дискотеку. И волосы, и сережки в ухе. Непрезентабельный логист.
экзаменатор

Преподаватели и до этого отпускали шуточки в адрес студента по поводу разноцветных волос, но он не обращал на это внимания. А вот заниженная оценка за дипломную работу Романа очень расстроила и удивила, поскольку на предзащите претензий не было и предварительно ему поставили "отлично", пишет сайт "Комсомольская правда".

Вместе с тем студент рассказал, что выглядел так всегда. Роман с 13 лет начал красить волосы и делать пирсинг.

"Но выгляжу я адекватно. У меня нет татуировок на лице, я не заколотый с ног до головы. На защиту надел бежевую футболку и строгие брюки", – объяснил он.

Новости России: в Екатеринбурге студенту снизили оценку за диплом из-за внешнего вида

В интервью РЕН Роман рассказал, что его случай в колледже был не единственным. После того как видео с защиты диплома завирусилось в Сети, парню начали писать другие студенты, которые там учатся. "Говорят, что у них тоже проблемы с этим учителем, то есть ведут себя педагоги немного некорректно по отношению к ученикам", – пояснил Роман.

Ситуацией заинтересовались в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области и начали проверку инцидента. В пресс-службе ведомства заявили ТАСС, что в отношении преподавателей проведут служебное расследование, а саму оценку пересмотрят.

К произошедшему подключилась и прокуратура региона. Также проведут проверку и дадут правовую оценку соблюдению законодательства об образовании при приеме экзаменов и защите дипломов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, объяснили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем молодой человек уже подал апелляцию. Руководство учебного заведения перед ним уже извинилось.

Утром у меня был разговор с руководством. Сказали, что произошла недопустимая ситуация и моя работа была оценена не по нормам. Оценка будет повышена. Утром я подал апелляцию. После рассмотрения вместо четверки будет пятерка.
Роман Щербаков
студент

Преподаватели, которые не оценили креативный подход к внешности, тоже связались с Романом. "Преподаватель мне написала: "Спасибо, я проснулась звездой", – рассказал студент.

По словам молодого человека, педагог заявила, что во всем виноват не внешний вид, а недочеты в работе.

Фото: vk.com/te_ekb

Встречать не по одежке

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Москвой 24 раскритиковал поведение педагогов колледжа, которые снизили оценку студенту из-за цвета волос и пирсинга.

"Абсолютно непрофессионально, незаконно и глупо, потому что важно не то, что у него на голове, а что в голове", – заявил он.

Снижать ему оценку из-за того, что что-то во внешнем виде не понравилось, – это такой пережиток, такая архаика!.. Это недостойно профессионализма любого педагога. Его внешний вид никого отношения к его знаниям не имеет.
Евгений Ямбург
заслуженный учитель РФ

В свою очередь, психолог Андрей Зберовский также уверен, что оцениваться должны исключительно знания. Он добавил, что в образовательных учреждениях России, к сожалению, подобные ситуации являются распространенными.

"Надо понимать, что у нас очень консервативная вузовская среда, в колледжах – тоже. Очень много преподавателей-консерваторов. Мало молодых преподавателей, доцентов, профессоров. Молодежь неактивно идет делать карьеру в образовательных учреждениях", – сказал специалист.

По словам Зберовского, такие проблемы могут решаться не только путем омоложения кадров: необходимо создание определенного кодекса этики, в котором, в частности, говорится о том, что у людей может быть абсолютно любая внешность.

В каждом коллективе должен быть кодекс этики взаимоотношений между учащимися и преподавателями, как педагоги должны воспринимать своих студентов. Если они воспринимают их как своих детей неразумных, то это неправильно. Надо проводить воспитательные работы не только со студентами, но и с педагогами, чтобы между ними была правильная система взаимоотношений.
Андрей Зберовский
психолог

Также специалист подчеркнул, что травмы, которые студенты могут получить от взаимодействия со своими преподавателями, очень болезненные. "Здесь человека усадили на место, его обидели. У человека может сформироваться депрессивное состояние или возникнуть агрессия на мир", – добавил Зберовский.

Такой удар по самолюбию может стать причиной психологического надлома, подытожил эксперт.

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Соболева Илона

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