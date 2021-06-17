Заслуженный учитель РФ оценил ситуацию со снижением оценки студенту из-за цвета волос

Студенту Уральского политехнического колледжа на защите дипломной работы комиссия снизила оценку за внешний вид: педагогам не понравился цвет волос молодого человека и пирсинг. Парень решил предать ситуацию огласке и опубликовал в соцсетях видео, где педагоги указывают ему на "недостатки". Региональное министерство образования уже начало проверку. Разбираемся, почему от внешнего вида зависит результат сдачи экзаменов.



Цвет волос и пирсинг на четверку



В соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором педагоги Уральского политехнического колледжа объявляют оценки студентам за защиту дипломной работы. Одному из учащихся, 19-летнему Роману Щербакову, преподаватели решили поставить четверку, ссылаясь на внешний вид молодого человека.

"Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь "хорошо". А потому что внешний вид", – заявила экзаменатор.





экзаменатор Ты посмотри, как ты выглядишь. Пришел на дискотеку. И волосы, и сережки в ухе. Непрезентабельный логист.

Преподаватели и до этого отпускали шуточки в адрес студента по поводу разноцветных волос, но он не обращал на это внимания. А вот заниженная оценка за дипломную работу Романа очень расстроила и удивила, поскольку на предзащите претензий не было и предварительно ему поставили "отлично", пишет сайт "Комсомольская правда".

Вместе с тем студент рассказал, что выглядел так всегда. Роман с 13 лет начал красить волосы и делать пирсинг.

"Но выгляжу я адекватно. У меня нет татуировок на лице, я не заколотый с ног до головы. На защиту надел бежевую футболку и строгие брюки", – объяснил он.



Новости России: в Екатеринбурге студенту снизили оценку за диплом из-за внешнего вида

В интервью РЕН Роман рассказал, что его случай в колледже был не единственным. После того как видео с защиты диплома завирусилось в Сети, парню начали писать другие студенты, которые там учатся. "Говорят, что у них тоже проблемы с этим учителем, то есть ведут себя педагоги немного некорректно по отношению к ученикам", – пояснил Роман.

Ситуацией заинтересовались в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области и начали проверку инцидента. В пресс-службе ведомства заявили ТАСС, что в отношении преподавателей проведут служебное расследование, а саму оценку пересмотрят.

К произошедшему подключилась и прокуратура региона. Также проведут проверку и дадут правовую оценку соблюдению законодательства об образовании при приеме экзаменов и защите дипломов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, объяснили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем молодой человек уже подал апелляцию. Руководство учебного заведения перед ним уже извинилось.





Роман Щербаков студент Утром у меня был разговор с руководством. Сказали, что произошла недопустимая ситуация и моя работа была оценена не по нормам. Оценка будет повышена. Утром я подал апелляцию. После рассмотрения вместо четверки будет пятерка.

Преподаватели, которые не оценили креативный подход к внешности, тоже связались с Романом. "Преподаватель мне написала: "Спасибо, я проснулась звездой", – рассказал студент.

По словам молодого человека, педагог заявила, что во всем виноват не внешний вид, а недочеты в работе.



Встречать не по одежке

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Москвой 24 раскритиковал поведение педагогов колледжа, которые снизили оценку студенту из-за цвета волос и пирсинга.

"Абсолютно непрофессионально, незаконно и глупо, потому что важно не то, что у него на голове, а что в голове", – заявил он.





Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ Снижать ему оценку из-за того, что что-то во внешнем виде не понравилось, – это такой пережиток, такая архаика!.. Это недостойно профессионализма любого педагога. Его внешний вид никого отношения к его знаниям не имеет.

В свою очередь, психолог Андрей Зберовский также уверен, что оцениваться должны исключительно знания. Он добавил, что в образовательных учреждениях России, к сожалению, подобные ситуации являются распространенными.

"Надо понимать, что у нас очень консервативная вузовская среда, в колледжах – тоже. Очень много преподавателей-консерваторов. Мало молодых преподавателей, доцентов, профессоров. Молодежь неактивно идет делать карьеру в образовательных учреждениях", – сказал специалист.

По словам Зберовского, такие проблемы могут решаться не только путем омоложения кадров: необходимо создание определенного кодекса этики, в котором, в частности, говорится о том, что у людей может быть абсолютно любая внешность.





Андрей Зберовский психолог В каждом коллективе должен быть кодекс этики взаимоотношений между учащимися и преподавателями, как педагоги должны воспринимать своих студентов. Если они воспринимают их как своих детей неразумных, то это неправильно. Надо проводить воспитательные работы не только со студентами, но и с педагогами, чтобы между ними была правильная система взаимоотношений.

Также специалист подчеркнул, что травмы, которые студенты могут получить от взаимодействия со своими преподавателями, очень болезненные. "Здесь человека усадили на место, его обидели. У человека может сформироваться депрессивное состояние или возникнуть агрессия на мир", – добавил Зберовский.

Такой удар по самолюбию может стать причиной психологического надлома, подытожил эксперт.

