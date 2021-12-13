Эксперты назвали продукты, увеличивающие риск смерти на 40%

Фото: ТАСС/PA Images/Dominic Lipinski

Продукты с высокой степенью переработки повышают риск смерти на 40% у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Канадский эксперт в области общественного здравоохранения Энди де Сантис отметил, что к таким продуктам относятся пшеничная мука, гамбургеры и хот-доги, сливочное масло, сливки и жирные молочные продукты.

В то же время специалист Средиземноморского неврологического института Мариялаура Боначчо призвала задуматься о своем рационе питания и отдать предпочтение домашней еде и необработанным продуктам.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала хот-доги как канцерогены первой группы, вызывающие рак у людей. Ежедневное употребление в пищу 50 граммов обработанного мяса (один хот-дог) на 18% увеличивает риск развития колоректального рака.

Также частое потребление хот-догов способно привести к развитию диабета 2-го типа. Согласно данным американских врачей, к этому приводит способ обработки мяса, входящего в состав булки.

