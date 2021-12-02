Названы необычные симптомы рака легких

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О раке легких может говорить боль в плечах или руках, также одним из достаточно распространенных симптомов онкологии на ранних стадиях является сухость кожи пальцев рук, сообщает Mirror.

Отмечается, что данные признаки могут возникнуть из-за проблем с кровоснабжением конечностей, вызванных повышенным давлением в кровеносных сосудах, связанных с легкими.

Также пациенты с таким диагнозом нередко жалуются на покалывания в конечностях, что тоже связано с недостаточным кровообращением.

Об онкологии в легких говорят и непрекращающийся кашель, частые инфекции в области грудной клетки, недостаток кислорода и неприятные ощущения при вдохе, апатия и сонливость.

Ранее сообщалось, что также ключевыми симптомами рака легкого являются одышка и осиплость голоса. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра "Лапино-2", доктор медицинских наук Михаил Давыдов.

По его словам, осиплость голоса может появиться из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв.