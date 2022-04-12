Весеннее половодье привело к подтоплению территорий в Подмосковье

Из-за паводков на одном из участков Оки пришлось запустить катер. Между тем жители многих подмосковных поселков сейчас попросту не могут обойтись без резиновых сапог – это их обувь на каждый день.

За весенним половодьем внимательно следят в МЧС, сообщения о новых подтоплениях появляются постоянно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

