В России спал ажиотажный спрос на технику и продукты

Ажиотажный спрос на технику и продукты спал. В гипермаркетах убирают объявления, ограничивающие покупку популярных товаров. Да и стоимость некоторых из них стала заметно ниже относительно мартовских цен.

Также вернулись скидки и промоакции. Так поставщики пытаются стимулировать спрос среди потребителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.