Москва 24: организаторы "Бессмертного полка" расскажут о проведении шествия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

14 апреля в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная шествию "Бессмертного полка".

О проведении мероприятия будут рассказывать:



председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко;

сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров;

руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина;

сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева;

сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", автор идеи акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов.

Смотрите прямую трансляцию 14 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.