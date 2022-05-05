Погода может сорвать воздушную часть парада Победы – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода может сорвать воздушную часть парада Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ходе авиационной тренировки, которая состоялась накануне, вертолеты попали в заряд мокрого снега с ухудшением видимости до 1 тысячи метров и менее, из-за чего дальнейшее выполнение полетного задания отменили.

"В этой связи встает вопрос: не подведет боевую авиацию небесная канцелярия утром 9 мая? И серьезные опасения на этот счет есть", – написал Тишковец.

Синоптик уточнил, что 9 мая будет проходить холодный атмосферный фронт, вдоль которого сконцентрируется 300-километровая гряда мощной облачности и ливневых осадков. В некоторых местах осадки будут переходить в смешанную фазу. При этом прогнозируется сплошная многослойная облачность с расчетной нижней кромкой от 200 до 400 метров и кратковременным ухудшением видимости до 1–3 километров.

"Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350–400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых сложных метеорологических условиях существует высокая вероятность отбоя воздушной части Парада, что в День Победы по метеоусловиям случалось неоднократно", – написал Тишковец, добавив, что в облаках, в слое от 700 до 2,5 тысячи метров, вероятно обледенение.

В День Победы в столице ожидается до +3…+5 градусов в утренние часы, днем воздух прогреется +8…+10 градусов. Ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут в том числе танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия будет представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

В авиационной части парада в небе над Москвой должны пролететь самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, а также восемь истребителей МиГ-29СМТ. Их полетный порядок будет в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Ожидается, что завершат воздушную часть парада истребители пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

