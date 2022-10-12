Путин поручил выдать гражданам субсидии на покупку газового оборудования

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин поручил регионам выдать субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и работы в рамках социальной газификации. Об этом он заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".

Президент отметил, что для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка несет серьезную нагрузку на семейный бюджет. Он добавил, что прежде всего это касается многодетных семей, ветеранов, инвалидов и семей с низкими доходами.

Вместе с тем Путин отметил, что в регионах различные бюджетные возможности, поэтому предоставление субсидий в ряде областей поддержат за счет федеральных ресурсов.

"Прошу правительство держать на контроле реализацию этой меры поддержки граждан, оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги", – заявил президент.

Ранее Путин поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку проработать вместе с регионами возможность дополнительной поддержки россиян для продолжения программы социальной газификации. Президент указал, что стоимость работ по прокладке газовой трубы внутри участка варьируются от 45 до 50 тысяч рублей, а оборудование стоит 75 тысяч рублей, в то время как средний размер выплат некоторым категориям граждан в российских субъектах не превышает 80 тысяч рублей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!