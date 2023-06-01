Льготники получат скидку до 50% на оплату счета за ЖКУ – СМИ

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Государство будет компенсировать льготы на ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а не гражданам. По новым правилам, льготники будут оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости, сообщает газета "Известия".

"С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости", – заявили в Минстрое.

Разница в сумме платежа будет подтверждаться именным электронным сертификатом. Как только платеж будет осуществлен, он попадет в реестр для последующего взаиморасчета государства с РСО, пояснили в ведомстве.

Скидки по оплате ЖКХ смогут получать федеральные льготники, например, ветераны ВОВ, инвалиды, ветераны труда. Данный сервис заработает не ранее 2024 года.

В Минстрое отметили, что данное нововведение поможет сократить задолженности оплаты за ЖКУ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала, когда можно требовать перерасчет за услуги ЖКХ. По ее словам, перерасчет можно потребовать, в случае, если услуги были оказаны некачественно.

